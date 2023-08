Quand Zaïre-Emery enflamme le Parc des Princes

Warren Zaïre-Emery est un titulaire indiscutable depuis le début de la saison. Hier, il a encore livré une belle performance contre Lens (3-1). Le titi du PSG s’est aussi fait remarquer avec son échange avec les supporters en fin de match.

Même s’il n’a que 17 ans, Warren Zaïre-Emery semble être l’un des noms que couche en premier lorsque Luis Enrique décide de faire sa composition. Depuis le début de la saison, l’entraîneur espagnol a systématiquement titularisé le titi du PSG. Et ce dernier le lui rend bien puisqu’il performe sur le terrain comme on a encore pu le voir hier soir lors de la victoire des Rouge & Bleu contre Lens dans le cadre du choc de la troisième journée de Ligue 1. Auteur de la passe décisive sur le premier but de la rencontre inscrit par Marco Asensio, il est devenu le plus jeune passeur du PSG en Ligue 1 (17 ans et 5 mois) depuis qu’Opta analyse ces données (2006/07). Remplacé un peu avant la fin de la rencontre, il a reçu une ovation du Parc des Princes.

A voir aussi : Zaïre-Emery : « Luis Enrique est proche de nous »

Mégaphone à la main

À l’issue de la victoire du PSG contre les Lensois, Warren Zaïre-Emery, comme ses autres coéquipiers, est venu saluer les supporters venus les encourager. Au pied de la tribune Auteuil, armé d’un mégaphone, il a communié avec les supporters des Rouge & Bleu, reprenant notamment le célèbre chant des supporters parisiens, « Tous ensemble on chantera. » Une séquence qui a été captée par les caméras de télévision qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et qui a enchanté les supporters présent au Parc mais également partout en France et dans le monde.