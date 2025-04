Marco Asensio de nouveau buteur avec Aston Villa

Dans six jours, le PSG affronte Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les Villans semblent prêts pour ce choc, eux qui se sont largement imposés contre Brighton hier (0-3). Marco Asensio a encore fait trembler les filets.

Hier soir, à une semaine de se déplacer au Parc des Princes pour défier le PSG en quart de finale aller de la Ligue des champions, Aston Villa affrontait Brighton dans le cadre de la 30e journée de Premier League. Dans une première mi-temps rythmée, mais pauvre en occasion, ce sont les locaux qui vont se procurer la plus grosse occasion avec un coup franc d’Ayari repoussé sur son poteau par Martinez. Les deux équipes rentrent donc aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

A voir aussi : Asensio : « Ce sera un match très spécial, très beau »

Son huitième but depuis son arrivée à Aston Villa

Mais le score va rapidement évoluer. Sur une longue relance de Martinez, Marcus Rashford se défait de son adversaire direct et se présente seul face au gardien avant de l’ajuster (0-1, 51e). L’international anglais, prêté par Manchester United, retrouve son meilleur niveau à une semaine du PSG, lui qui reste sur trois buts lors de ses deux derniers matches. Quatre minutes plus tard, Brighton pense égaliser, mais le but d’Adingra est justement refusé pour une faute de main de Mitoma sur l’action. La suite du match est à l’image de la première mi-temps, les deux équipes n’arrivant pas à se montrer dangeureuse. Il faut attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour voir le match de nouveau s’animer. Entré en jeu à la 65e minute à la place de Marcus Rashford, Marco Asensio va se procurer une occasion, mais sa tentative dans la surface va facilement être captée par le gardien adverse (77e). Une minute seulement après, le joueur prêté par le PSG va réussir à faire trembler les filets. Cash lance côté droit Rogers qui joue en retrait avec application vers Asensio. L’Espagnol reprend instantanément en croisant du pied gauche à ras de terre et trouve le petit filet de Verbruggen. Un but validé après vérification de la VAR (2-0, 78e). C’est son huitième but depuis son arrivée en Angleterre (en 10 matches toutes compétitions confondues), personne en Premier League ne fait mieux depuis son arrivée à la fin du mercato hivernal. Les Villans scelleront le score au bout du bout du temps additionnel (0-3, 90e+9) par l’intermédiaire de Donnyell Malen. Avec ce succès, Aston Villa prend la septième place à son adversaire du soir. Avant de retrouver le PSG, les joueurs d’Unai Emery vont recevoir Nottingham Forest, troisième de Premier League, samedi après-midi (18h30).