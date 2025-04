Le PSG sanctionné pour les banderoles envers Rabiot

Lors du Classico, les supporters du PSG ont déployé des banderoles insultantes envers Adrien Rabiot et sa famille. La commission de discipline a sanctionné la Tribune Auteuil.

Le 16 mars dernier, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’Olympique de Marseille pour le deuxième et dernier Classico de la saison. Un match marqué par le retour d’Adrien Rabiot dans l’enceinte parisienne avec le maillot du club ennemi. Le milieu de terrain a été accueilli par des sifflets et des insultes, alors que le Collectif Ultras Paris (CUP) avait préparé des banderoles insultantes envers le joueur formé au PSG et sa mère. La commission de discipline de la LFP s’était saisie du dossier.

La sanction prendra effet contre Le Havre

Hier soir, cette dernière a rendu son verdict. Et elle a proclamé une fermeture partielle de la Tribune Auteuil pour une rencontre. La sanction prenant effet à partir du 8 avril, elle sera donc appliquée lors de la réception du Havre, le 19 avril prochain, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Les Parisiens pourront donc avoir un stade plein samedi après-midi (17 heures, beIN Sports 1) pour la réception d’Angers, qui devrait officialiser le 13e titre de champion de France du PSG. Dans son rapport, la commission de discipline a mis en cause « comportement des supporters du Paris-Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales et visuelles constatées. » Le PSG a également été condamné à une amende de 20 000 euros.