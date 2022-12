Marco Verratti a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG. Le milieu de terrain l’a annoncé juste avant le match contre Strasbourg sur la pelouse du Parc des Princes mercredi soir. Arrivé à 19 ans à Paris, il va poursuive sa carrière parisienne au moins jusqu’à ses 33 ans et la fin de son contrat. Pour PSG TV, le milieu de terrain est revenu sur cette extension de contrat.

Les compliments de Christophe Galtier

« Je remercie le coach car ce sont des compliments qui me font plaisir justement parce qu’il me voit travailler tous les jours et parce qu’on passe beaucoup de temps ensemble. Ma plus grande fierté c’est d’être ici, de jouer pour un grand club depuis 10 ans, un club qui essaie toujours de grandir. Ce n’est pas quelque chose de commun de rester tant d’années dans un club. C’est ma plus grande fierté. J’ai vu passer beaucoup de joueurs, j’ai des souvenirs incroyables ici. »

Une responsabilité particulière de faire partie des plus anciens ?

« Je suis davantage une référence sur le terrain. Je ne suis pas du genre à beaucoup parler. Quand je m’entraine, je suis toujours à 100%. J’ai déjà eu des coachs qui me disaient “Marco arrête, c’est l’entraînement. Repose toi, c’est plus tranquille aujourd’hui, c’est une séance de décrassage”. Je suis plus un exemple sur le terrain que lorsqu’il faut parler. »

L’annonce de sa prolongation au Parc

« C’est un moment très important pour moi. Je prouve à mon club que je pourrais jouer toute ma vie pour lui. Je veux tout donner à ce club. Je veux gagner et écrire de nouveaux chapitres ici. Gagner avec Paris ce n’est pas comme gagner pour un autre club car j’ai grandi ici. Je compare mon amour pour Paris à celui que je ressens pour Pescara. Quand j’étais petit, c’était mon rêve de gagner avec Pescara. Aujourd’hui, mon rêve c’est de continuer à gagner avec le Paris Saint-Germain. Peut-être que je finirais ma carrière ici à Paris, le club pour lequel j’ai tout donné ou peut-être que je terminerais ma carrière à Pescara, le club de ma jeunesse. »

Les supporters du PSG

« Les supporters, pour un club, sont la chose la plus belle et la plus sincère. Ils viennent au stade avec leur passion. Parfois ils travaillent très tôt le lendemain d’un match mais ils sont toujours présents au stade pour nous apporter quelque chose. C’est le minimum de tout donner sur le terrain, pour respecter nos supporters. Ils font de ce sport quelque chose de magique.«