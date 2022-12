Annoncé depuis quelques mois, le PSG a officialisé la prolongation de contrat de Marco Verratti. L’Italien est désormais lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2026.

L’histoire d’amour entre le PSG et Marco Verratti va encore se poursuivre pour plusieurs années. Arrivé dans l’anonymat le plus total en 2012, l’Italien a su s’imposer au fil des saisons comme un élément crucial du PSG version QSI. Et le champion d’Europe 2021 a prolongé son bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2026, comme annoncé sur le site officiel du club. Âgé de 30 ans, Il Gufetto dispute actuellement sa 10e saison chez les Rouge & Bleu. Le club parisien a officialisé cette nouvelle sur la pelouse du Parc des Princes juste avant le match face au RC Strasbourg.

Avec 398 matches officiels sous le maillot parisien, le milieu de terrain est le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du PSG et a dans le viseur le record de Jean-Marc Pilorget (435). L’ancien joueur de Pescara est également le détenteur du plus grand nombre de trophées remportés avec le club de la capitale avec 29 titres : 8 Championnats de France, 6 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 9 Trophées des champions.

🚨🚨 | Le PSG officialise sur la pelouse du Parc des Princes la prolongation de Marco Verratti jusqu’en 2026 ✍️🇮🇹#PSGSRCA pic.twitter.com/L82c9zgZ5e — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 28, 2022

« Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s’écrire ici »

Sur le site officiel du club, Marco Verratti s’est exprimé sur cette prolongation de contrat jusqu’en 2026 : « C’est une immense fierté de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain. Cela fait plus de 10 ans, que je suis arrivé à Paris, dans cette ville que je considère comme ma deuxième maison. J’ai toujours reçu beaucoup de soutien de la part du club et des supporters depuis mes débuts et j’en suis très reconnaissant. Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s’écrire ici. J’espère gagner encore beaucoup de trophées avec le maillot rouge et bleu. »

Une joie partagée par le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi : « Nous sommes très heureux de voir Marco Verratti poursuivre son incroyable carrière au Paris Saint-Germain. Marco a joué un rôle central dans l’histoire et le succès du club au cours des dix dernières années, tout en devenant l’un des meilleurs joueurs de sa génération. La prolongation de Marco témoigne de la croissance continue et des ambitions élevées de notre club. C’est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain et nos fans. »