Hier soir, le PSG s’est largement imposé au Parc des Princes contre le Stade de Reims (4-0) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Le joueur qui a ouvert le score n’est pas un buteur habituel, puisqu’il s’agit de Marco Verratti. Le milieu de terrain frappe très peu et préfère toujours faire une passe alors qu’il pourrait tenter sa chance. À la 44e, il a marqué un très beau but du pied gauche, son dixième toutes compétitions confondues depuis son arrivée et le premier en Ligue 1 depuis le 6 mai 2017 !

Mais le numéro 6 du PSG ne s’est pas arrêté-là. En seconde période, il a une nouvelle fois tiré au but, et a vu sa frappe terminer dans le but rémois, après avoir été dévié deux fois. Le but lui a été accordé et il s’est donc offert un doublé, le premier sous le maillot Rouge & Bleu. Mais pour certains, comme Thierry Henry, ce dernier n’aurait pas du liu être accordé. Une chose est sûre, sur le site de la Ligue 1, Marco Verratti est bien crédité de ses deux buts dans le contre rendu de la rencontre.