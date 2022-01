Pour sa première titularisation avec le PSG au Parc des Princes, Sergio Ramos a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de la large victoire des Rouge & Bleu contre Reims ce soir (4-0) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, il a donné son ressenti au micro de Prime Video.

« Je suis très content. À la fin, le travail et la force nous donnent toujours un résultat. Avec le but, je suis content d’avoir joué 90 minutes. Mais avec le stade comme ça, j’aime toujours avoir l’appui du public. C’est bien d’avoir pris trois points. J’espère qu’il y aura encore beaucoup de buts pour moi. Comment je me sens ? On connaît l’importance d’accumuler les habitudes, la routine. Là, ça fait trois semaines que j’ai repris de façon normale avec le groupe. Je prends le rythme et le plus important c’est de reprendre du rythme, avoir cette routine, de continuer à progresser physiquement et d’apporter ma meilleure version à cette équipe au meilleur moment de la saison. On a la Coupe, le championnat et la Ligue des Champions. C’est le meilleur moment pour arriver en forme. Le plus important, c’est de revenir à mon meilleur niveau pour accumuler des minutes et de la confiance. J’ai été longtemps en dehors du terrain, de ma maison, je suis heureux d’y revenir. C’est là que je me sens bien. C’était dur au début, j’ai passé tellement de temps à Madrid… Mais je trouve mon équilibre, mentalement je me sens bien. »