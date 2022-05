Le mercato ouvrira ses portes dans environ deux semaines, le 10 juin prochain très exactement, et le PSG s’active de plus en plus en coulisse. Avec l’intronisation très attendues de Luis Campos dans les jours à venir, il y a fort à parier que les choses sérieuses devraient débuter. Mais pour l’heure, ce serait un autre dossier, piloté directement par Nasser Al-Khelaïfi, qui prendrait de plus en plus d’épaisseur.

Ce fut un moment très émouvant au Parc des Princes. Non prolongé par sa direction, Angel Di Maria a donc disputé son ultime match sous la tunique rouge et bleu à l’occasion de la réception du FC Metz (5-0, 38e journée de Ligue 1). Célébré comme il se doit par ses supporters, El Fideo quitte donc la capitale française après sept ans de bons et loyaux services. Un départ qui pourrait être compenser très rapidement, si l’on en croit les informations de Santi Aouna ce jour.

Le PSG en pôle ?

En effet, le PSG, et plus précisément Nasser Al-Khelaïfi, aurait, depuis un bon moment, ciblé le remplaçant idéal à l’international argentin. Libre de tout contrat dans un peu plus d’un mois lui aussi, Ousmane Dembélé ne parvient apparemment pas à s’entendre avec le FC Barcelone en ce qui concerne une hypothétique prolongation. Un état de fait qui irait très bien au PSG, désireux de s’engouffrer dans la brèche. Ainsi, Moussa Sissoko, son agent, se serait récemment rendu à Paris pour discuter avec Nasser Al-Khelaïfi. Selon Santi Aouna, le club de la capitale se place aujourd’hui comme le grand favori dans ce dossier. Toujours selon cette sources, tout pourrait se décanter très prochainement, mais le pessimisme serait désormais de rigueur au sein du club culé.