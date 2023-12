Tout juste de retour avec l’Équipe de France après une longue absence, Marie-Antoinette Katoto doit encore déclarer forfait avant le match contre le Portugal.

Plus d’un an et demi après sa grosse blessure au genou, Marie-Antoinette Katoto était enfin de retour avec l’Équipe de France ce week-end. Un retour réussi puisque les féminines ont triomphé 3-0, vendredi dernier, sur le pelouse du Rohazon Park de Rennes. Laissée sur le banc au coup d’envoi, la joueuse du Paris Saint-Germain a pu faire son retour sur le terrain en seconde mi-temps. Les quarante cinq minutes de jeu pour se dégourdir les jambes suffiront à la Française qui a eu le temps d’inscrire son nom sur la liste des buteuses du match. Après ce succès, les Bleues déjà qualifiée, affronteront le Portugal, ce mardi, avant d’accéder à la phase d’élimination directe.

Bonjour, au revoir

Mais le bonheur est de courte durée pour Marie-Antoinette Katoto qui doit déjà déclarer forfait pour la dernière rencontre de l’année. Selon la FFF, l’attaquante souffrirait d’une « gêne musculaire à une cuisse », l’obligeant à quitter le rassemblement ce lundi. Idem pour son ancienne coéquipière de Paris Saint-Germain, Kadidiatou Diani, aussi touchée face à l’Autriche. Pour le bon déroulé de la suite de la compétition, trois nouvelles joueuses vont débarquer. Parmi elles, Thiniba Samoura, la défenseuse Rouge et Bleu a été appelé par Hervé Renard. Le sélectionneur se justifie : « Nous avons pu reprendre le règlement de l’UEFA qui indique que les joueuses sous la menace d’un deuxième carton jaune mardi seraient privées de la demi-finale du Final Four, s’est justifié le patron des Bleues. Nous avons six joueuses dans cette situation et je souhaitais multiplier mes options pour éviter tout risque de suspension alors même que notre qualification est assurée avant le match face au Portugal. »