Dimanche soir (21h10, Eurosport 2), le PSG affronte l’Entente Feignies-Aulnoye (National 3) dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Un match qui va rester gravé à vie pour les joueurs nordistes. Pour Foot Mercato, Gary Marigard – défenseur de Feignies-Aulnoye – a évoqué ce match de gala.

Quelle chance face au PSG ?

« On ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Si on a le bonheur de se qualifier, on n’est pas devin et ça va être dur (rires), mais dans le foot, il n’y a pas qu’une seule vérité. Sur un malentendu, pourquoi pas espérer plus… S’il existe 1% de chance, on va le jouer à fond.«

Affronter l’une des meilleures équipes du monde ?

« Mais il n’y a que des stars (rires) ! Ils sont tous internationaux. C’est juste un pur bonheur de pouvoir affronter cette équipe-là. Combien de joueurs rêveraient d’être à notre place ? Les amateurs comme les professionnels, ils rêvent tous de jouer contre Paris. On voit des joueurs en début de saison qui disent ne pas vouloir quitter la Ligue 1 parce qu’ils veulent affronter cette équipe. Nous, ça nous arrive en tant qu’amateur. C’est beau, c’est incroyable, ça va être une belle fête.«

On vit déjà le match ?

« Bien sûr et forcément, on se dit que si on blesse untel ou untel, on va recevoir plein de messages des supporters (rires). Si je marque contre Paris, ça va rester, et si Mbappé joue on va souffrir. On va courir derrière lui parce que ça va trop, trop vite. On se chambre pas mal (rires), mais parce que c’est le Paris Saint-Germain et c’est humain.«