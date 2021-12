Kylian Mbappé est le meilleur du PSG depuis le début de la saison et même encore depuis plusieurs mois. Mais l’attaquant est en fin de contrat en juin prochain et pourra discuter avec le ou les clubs qu’il souhaite. Ces derniers jours, on a entendu parler de nouvelles discussions avec les dirigeants parisiens pour une éventuelle prolongation de contrat. Didier Deschamps, son sélectionneur en Equipe de France, a été interrogé sur l’avenir de l’attaquant.

« Si j’ai discuté avec lui de ce sujet? Non. Après, je peux discuter avec les joueurs. Il a suffisamment de personnes autour de lui qui sont là pour le conseiller, assure Deschamps dans une interview accordée à Europe 1. Tout au plus je peux donner un avis mais je ne suis pas à sa place. Il est tranquille et serein par rapport à cette situation. Mais comme beaucoup d’internationaux ,et non des moindres, qui se retrouvent dans cette situation aujourd’hui de fin de contrat, ils auront des choix à faire. Comme ils sont en fin de contrat, ils peuvent le faire dès janvier ou plus tard. »