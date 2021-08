Marino (Udinese) estime que le PSG va avoir l’équivalent d’un trio Maradona-Van Basten-Pelé

Le PSG est parti pour être l’équipe la plus attendue, la plus observée cette saison. Dans tous les pays on évoque le recrutement parisien et on se demande ce que donnera ce All Stars. Dans l’édition du jour de Tuttosport, le directeur sportif de l’Udinese, Pierpaolo Marino, s’est exprimé sur le mercato du PSG. “La campagne de recrutement du PSG est le rêve de nombreux fans de fantasy, a déclaré le dirigeant dans le journal sportif italien. Ils ont plein de champions. Maintenant il faut voir s’ils trouveront l’alchimie entre les hommes, ce qui est indispensable pour gagner. Je suis curieux, comme tout le monde. Après tout, c’est comme si par le passé on avait monté une équipe avec un trident Maradona-Van Basten-Pelé. C’est fou !”