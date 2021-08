Les stats de Brest / PSG

Ce vendredi, le PSG a enchaîné une troisième victoire en autant de rencontres face à Brest (4-2). C’est la 4e fois sur ses 7 dernières saisons que le club de la capitale réalise cette performance après 2015-2016, 2017-2018 et 2018-2019. Dans leur histoire, les Rouge et Bleu l’ont fait à six autres reprises, en 1985-1986, 1988-1989, 1992-1993, 1997-1998, 1999-2000 et 2005-2006. Les hommes de Pochettino ont aussi enregistré un cinquième succès de suite en Ligue 1, ce qui est sa meilleure série depuis septembre 2020. À l’extérieur en 2021, les Parisiens restent sur une très belle série de 10 rencontres sans défaite en Ligue 1 (9 victoires et 1 match nul).

Les Parisiens restent aussi sur 22 rencontres sans la moindre défaite face aux Brestois et 13 matches de suite sans défaite au Stade Francis Le-Blé (8 victoires, 5 nuls). Idrissa Gueye a lui inscrit 5 de ses 9 buts en Ligue 1 depuis l’extérieur de la surface, dont 3 de ses 4 inscrits avec Paris. Angel Di Maria a lui marqué sa 17e réalisation depuis l’extérieur de la surface depuis ses débuts dans le championnat de France en 2015-2016. Enfin Kylian Mbappé a marqué son 4e but de la tête en Ligue 1 mais son premier avec le club de la capitale et son premier depuis… le 19 mars 2017 !