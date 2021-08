Klopp s’exprime sur le recrutement du PSG

Charismatique entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp (54 ans) est une figure incontournable du monde du football. Une planète foot dans laquelle le PSG prend décidément beaucoup de place. La BILD TV a interrogé le technicien allemand sur le recrutement estival du PSG.

“On ne peut jouer qu’à onze les matches. Il ne s’agit pas de savoir qui a les onze meilleurs joueurs ou les plus spectaculaires, mais qui tire le meilleur d’un ensemble. Une équipe doit travailler. Ce n’est pas très amusant quand vous avez 40 joueurs et que 22 d’entre eux ne sont pas de bonne humeur chaque week-end. Chez nous, tous les joueurs ont le droit d’exister et sont très satisfaits. Mais empiler des joueurs n’a tout simplement pas de sens. Messi au PSG ? Ce sont aussi des Rouge & Bleu, donc la différence n’est pas si grande… C’est difficile à imaginer. Mais Barcelone baigne actuellement dans les problèmes financiers du passé. On est toujours rattrapé par ce genre de choses. La puissance écrasante des clubs d’Etat ? Le PSG a gagné 4-2 contre Brest. Quand vous regardez les noms des joueurs à Paris, vous vous attendez à ce que ce soit 8-0. Mais il y a eu 4-2. C’est ce qui est bien avec le football, personne ne sait à l’avance qui va gagner. Certains ont de bonnes chances, d’autres moins. Mais tout le monde a sa chance. C’est ce que je trouve génial dans le football.”