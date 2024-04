Marquinhos a levé une option pour prolonger jusqu’en 2028

En mai 2023, Marquinhos avait prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028. En réalité, le capitaine parisien avait signé un contrat jusqu’en 2027 avec une année supplémentaire en option.

Marquinhos a rejoint le PSG en 2013 à l’âge de 19 ans. Le défenseur central brésilien est devenu un cadre de l’effectif parisien au fil des années, jusqu’à en devenir le capitaine après le départ de Thiago Silva en 2020. Alors qu’il vient de rejoindre Jean-Marc Pilorget sur la première place des joueurs les plus capés de l’histoire des Rouge & Bleu, il devrait s’offrir seul la première place ce mercredi soir lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone au Parc des Princes.

Il avait signé un contrat de quatre ans plus une année en option

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Marquinhos (29 ans) a expliqué qu’il aimerait terminer sa carrière au sein du club de la capitale. S’il a encore quatre ans de contrat, lors de son extension de bail il y a pratiquement un an, il n’était lié avec le club de la capitale que jusqu’en juin 2027 avec une année supplémentaire en option, que seul lui pouvait décider de lever, malgré ce qu’il a été dit et marqué sur le maillot au moment de l’officialisation de l’extension de contrat de l’international brésilien, indique Le Parisien. Le quotidien francilien explique que Marquinhos a levé cette dernière en décembre dernier, et qu’il est désormais bien lié avec le PSG jusqu’en juin 2028. « Preuve qu’il se sent bien dans la capitale et que sa cohabitation avec Luis Enrique se déroule bien malgré un début de saison où le coach espagnol l’a challengé sur la question du capitanat », conclut Le Parisien.