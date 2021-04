Marquinhos absent face à Metz, Navas, Diallo et Verratti aptes (L’E)

À l’approche du sprint final de la saison 2020-2021, le PSG retrouve peu à peu l’ensemble de son effectif. Et ce samedi face au FC Metz (34e journée de Ligue 1), le club de la capitale devrait récupérer trois joueurs importants. Absents lors du dernier match de Coupe de France face à l’Angers SCO (5-0), Keylor Navas et Marco Verratti seront présents dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino pour le déplacement sur la pelouse du FC Metz, tout comme Abdou Diallo, rapporte lequipe.fr. Une bonne nouvelle pour aborder au mieux la fin de saison intense de Ligue 1 et la double confrontation face à Manchester City (28 avril-4 mai) en demi-finales de Ligue des champions.

Absent des terrains depuis le 7 avril dernier, le capitaine du PSG, Marquinhos, a effectué son retour à l’entraînement collectif ce jeudi. Cependant comme le rapporte le quotidien sportif via son site internet, le défenseur central sera absent face au club messin ce samedi. “En accord entre les staffs, Marquinhos ne fera pas le déplacement en Moselle et poursuivra son protocole de reprise. Cela ne remet pas en cause sa disponibilité pour mercredi pour la demi-finale aller de C1 face à Manchester City”, précise L’Equipe.