Marquinhos de retour à l’entraînement collectif (LP)

En cette fin de saison intense, le PSG aura besoin de toutes ses forces vives. Encore en lice dans trois compétitions, Mauricio Pochettino devra parfaitement gérer les états physiques et les temps de jeu de ses joueurs. Et bonne nouvelle pour les Rouge et Bleu, le capitaine du PSG, Marquinhos, a effectué son retour à l’entraînement collectif ce jeudi, comme le rapporte leparisien.fr. Absent depuis sa blessure contractée lors la victoire héroïque face au Bayern Munich à l’Allianz Arena (3-2) le 7 avril dernier, le défenseur central du PSG “a participé à l’ensemble de la séance collective ou quasi, signe qu’il ne ressent aucune gêne. Il a fini de manière individuelle en multipliant les accélérations. Reste à savoir comment sa cuisse va réagir dans les prochaines heures”, rapporte le quotidien francilien. Une bonne nouvelle à six jours de la demi-finale aller de Ligue des champions face à Manchester City (mercredi 28 avril).

Cependant, Le Parisien estime que le délai pourrait être trop court pour débuter un match à haute intensité face aux Citizens. “Si son retour à l’entraînement indique qu’il a cicatrisé en deux semaines, il lui faut encore tester ses appuis, les contacts, l’intensité lors des oppositions.” Mais son retour sur la pelouse du Camp des Loges donne un bon espoir pour le voir au minimum sur la feuille de match mercredi prochain. Depuis le début de son mandat au PSG, Mauricio Pochettino se montre plutôt prudent avec les joueurs qui reviennent de blessure ou de la Covid-19. Avec sa blessure à la cuisse, Marquinhos a manqué deux matches de Ligue 1 (Strasbourg, AS Saint-Etienne), un match de Coupe de France (Angers) et le quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Bayern.

Statistiques 2020-2021 de Marquinhos