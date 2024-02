Ce dimanche, le PSG accueille le Stade Rennais à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique devra composer sans son capitaine Marquinhos.

Après une semaine complète sans compétition, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche (17h05 sur Canal Plus Foot), à l’occasion de la 23e journée du championnat. Une belle affiche face au Stade Rennais qui reste sur six victoires d’affilée en L1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans Marquinhos.

Marquinhos laissé au repos face à Rennes

Dans son traditionnel point médical d’avant-match, le club de la capitale a confirmé l’absence de son capitaine pour la réception des Rennais. « Touché au mollet samedi dernier contre Nantes, Marquinhos effectuera un travail en salle ce jour et sera laissé au repos pour la réception de Rennes », précise le PSG. Concernant les deux blessés de longue date, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, ils poursuivent leurs exercices de rééducation.

De son côté, Nuno Mendes n’est une nouvelle fois pas mentionné dans ce point médical. L’international portugais était présent aux côtés de ses coéquipiers lors des quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias. Comme lors de la séance de vendredi, le jeune défenseur de 17 ans, Joane Gadou, était à la séance collective aux côtés des autres Titis, Warren Zaïre-Emery, Yoram Zague, Ethan Mbappé et Senny Mayulu.

