Alors que le PSG connaîtra son premier grand choc de la saison contre la Juventus ce mardi en Ligue des champions, Marquinhos s’attend à tout sauf à un match facile.

Six victoires en sept matchs. Autant dire que le PSG a lancé de fort belle manière sa saison 2022/2023 sur la scène nationale. En plus de développer un jeu plaisant, l’équipe entrainée par Christophe Galtier se montre particulièrement prolifique sur ce début de saison de Ligue 1 avec pas moins de 24 buts inscrits sur les six premiers matchs. La question se pose maintenant de savoir ce que vaut ce PSG en Ligue des champions face à des adversaires plus relevés, et ce alors que le choc contre l’AS Monaco a soulevé quelques inquiétudes sur le manque d’équilibre du bloc parisien, l’exposition aux contres et la difficulté de défendre sur les côtés tant les pistons que sont Achraf Hakimi et Nuno Mendes évoluent haut.

Christophe Galtier procédera-t-il à des ajustements face à la Juventus ce mardi à l’occasion de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions ? C’est toute la question en l’état. En attendant, le capitaine Marquinhos affirme que son équipe est prête à affronter le club italien où évoluent les anciens du PSG Angel Di Maria, Leandro Paredes, Adrien Rabiot et Moise Kean. « L’équipe a bien travaillé jusqu’à présent, c’était la meilleure des préparations. On a fait de bons matchs, on a gagné, on vient de faire deux clean-sheets consécutifs. On a été bons à l’extérieur aussi. En Ligue des champions, on sait qu’il y a toujours un contexte différent, ce sont des matchs à part. La bonne préparation est faite, mais maintenant il faut assurer en réalisant un super match à la maison pour gagner », a expliqué le Brésilien en zone mixte dans des propos rapportés par Le Parisien.

Marquinhos s’attend en tout cas à une belle confrontation face à une Juventus qui possède des qualités à ne pas sous-estimer. « Ce que m’inspire la Juventus ? Il y a des amis là-bas, j’ai joué contre eux quand j’étais en Italie, mais ça fait longtemps. L’équipe a changé. Il y a toujours ce caractère italien, ce physique, beaucoup de tactique. C’est une équipe qui met beaucoup d’engagement. Il ne faut pas s’attendre à un match tranquille, ce sera un match de haut-niveau. On devra bien le négocier, ce sont des points importants pour la qualification », a conclut le défenseur du PSG.