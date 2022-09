Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale en ce dimanche 4 septembre. Un match contre Nantes pas forcément abouti aux yeux de L’EQUIPE, un management de Christophe Galtier salué, un Leo Messi salué et une blessure de Vitinha qui inquiète.

Dans son édition de ce dimanche, L’EQUIPE revient naturellement sur la victoire du PSG à Nantes ce samedi soir (3-0). Toutefois, le quotidien sportif français semble clairement rester sur sa faim malgré ce joli score au compteur. « L’impression laissée pendant la première heure relève davantage du clair-obscur brossé face à Monaco et la première période de Toulouse que des paysages chatoyants du tout début de saison », peut-on ainsi lire, L’EQUIPE poursuivant en expliquant que ce PSG était loin du « rouleau compresseur de Tel Aviv », là où une première confrontation contre Nantes avait eu lieu au milieu de l’été lors du Trophée des champions (4-0).

Aux yeux de L’EQUIPE, la prestation de Pablo Sarabia interroge, lui qui a remplacé numériquement Neymar dans le XI au coup d’envoi. En effet, s’il a récupéré le ballon dans l’entrejeu qui débouche sur l’ouverture du score, chose qui est à l’image de son activité dans le repli, « sa zone ne fut pas du tout exploitée par ses deux partenaires offensifs, qui ont dialogué en tête à tête toute la soirée ». Se pose alors au débat non résolu pour L’EQUIPE : « Paris doit-il sacrifier une de ses cartes maitresses au nom du sacro-saint équilibre ? Ou doit-il continuer de croiser les doigts en espérant que sa MNM fasse la différence avant d’être prise à revers ? ».

L’EQUIPE met en tout cas en valeur la prestation du FC Nantes, pourtant rapidement réduit à deux, dont « le pressing a quand même bien bougé le bloc parisien ». Un bloc où « le manque d’impact s’est encore fait sentir », poursuit le média français, qui se demande si le « brio technique » du PSG suffira sur des terrains plus corsés et si le club ne regrettera pas de ne pas d’être renforcé par un élément plus solide au milieu.

Toutes ces interrogations se conclurent néanmoins par une note positive : à maintenant deux jours du premier choc de la saison contre la Juventus, « Paris n’en poursuit pas moins son rythme effréné en Ligue 1 et se présente dans des dispositions très favorables ». Mais attention, aux yeux de L’EQUIPE, ce genre de performances pas totalement satisfaisantes comme celle de ce samedi soir pourrait peut-être ne pas suffire.

Dans un autre papier, L’EQUIPE souligne le management de Christophe Galtier avec ses stars, lui qui a laissé neymar et sur le banc avant de le faire entrer peu après l’heure de jeu en remplaçant Kylian Mbappé. Aux yeux du quotidien sportif français, le management de l’entraineur parisien « flirte avec le sans faute » depuis ce début de saison. « À observer le technicien parisien et l’artiste brésilien plaisanter dans le couloir menant au terrain, juste avant l’entrée des équipes, on peut imaginer que le premier a su trouver les mots pour distiller son message », écrit L’EQUIPE. Le quotidien sportif rappelle aussi que Sergio Ramos était également sur le banc au coup d’envoi, qui a lui aussi accepté la chose sans broncher. « Derrière, forcément, il devient compliqué pour l’un de ses coquetiers, quel qu’il soit à part Messi, de se lamenter parce qu’il ne joue pas assez », conclut le média français.

Dernière chose abordée par L’EQUIPE : une simple mention blessure de Vitinha, lui qui est sorti à la 33e minute de jeu ce samedi soir. Le quotidien français n’apporte pas plus de précisions, si ce n’est de dire qu’il pourrait manquer la rentrée du PSG en Ligue des champions.

Les notes du PSG dans L’EQUIPE : Donnarumma 5 – Danilo 6, Marquinhos 6, Kimpembe 6 – Hakimi 5, Verratti 6, Renato 4, Bernat 6 – Messi 7 – Sarabia 5, Mbappé 8

Dans son édition de ce dimanche, Le Parisien accorde lui-aussi la part belle au match contre le FC Nantes. Le PSG est ainsi qualifié de « leader incontestable du championnat de France et en ordre de bataille avant d’affronter la Juventus » tant le club présente un « bilan délicieux » sur ce début de saison avec 6 victoires en 7 matchs joués. Les points positifs du match selon Le Parisien : aucun but encaissé, de nouveau trois buts inscrits à l’extérieur, et un duo Messi-Mbappé « infernal ».

Leo Messi est particulièrement mis en avant par le quotidien régional francilien. Celui qui est qualifié de « prodigieux » est « arrivée avec un an de retard, mais ça valait le coup de l’attendre ». Fait amusant, Le Parisien note que l’Argentin est le deuxième joueur de champ le plus âgé derrière Sergio Ramos (35 ans contre 36), mais qu’il est malgré tout le seul à avoir été présent à chaque coup d’envoi . « Il s’amuse, il revit, il rit de plus en plus (…). Le génie quitte sa lampe à chaque match », ose même Le Parisien.

En conclusion de ce premier article, Le Parisien souligne que « le PSG a su créer une atmosphère différente autour de lui, une attente qui avait disparu ces derniers temps » après ces 6 premières journées.

Dans un selon papier, Le Parisien revient plus précisément sur la blessure de Vitinha, touché au genou droit sur lequel il était en appui appui au moment du tacle les deux pieds décollés de Fabio sur son autre genou. Néanmoins, il y a un signe positif dans la suite de cet événement selon le média francilien, à savoir le fait que le joueur parisien soit revenu s’asseoir sur le banc pour les vingt dernières minutes de la rencontre, ce qui laisse de l’espoir avant la réception de la Juventus.

Le milieu arrivé en provenance du FC Porto cet été a donc du céder sa place à Renato Sanches, lui qui semble le mieux placé pour débuter aux côtés de Marco Verratti contre la Juventus en cas d’absence de Vitinha. Sa prestation est qualifié de « rassurante » par Le Parisien, qui explique qu’il a t’en son rôle mais sans éclat. Élément de défense selon le quotidien régional : c’est un joueur qui « prend toute sa mesure quand l’intensité s’élève, quand il faut batailler pour percer les blocs, tout le contraire de la configuration du soir ». Alors bonne nouvelle pour lui, le niveau risque de grimper contre la Juventus ce mardi. Ainsi, « en cas d’indisponibilité de Vitinha, [Renato] aurait alors peut-être le droit à un vrai deuxième test », conclut Le Parisien.

Les notes du PSG dans Le Parisien : Donnarumma 5 – Danilo 6, Marquinhos 7, Kimpembe 5.5 – Hakimi 5, Verratti 6.5 , Renato 5, Bernat 5.5 – Messi 7.5 – Sarabia 6, Mbappé 7.5