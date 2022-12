Marquinhos a été éliminé avec le Brésil contre la Croatie en quart de finale de la Coupe du Monde. Le capitaine du PSG, très abattu après cette élimination et son penalty raté, est attendu au Camp des Loges lundi.

L’un des favoris à la victoire finale en Coupe du Monde, le Brésil a été éliminé dès les quarts de finale contre la Croatie. Malgré l’ouverture du score de Neymar, les Croates ont réussi à égaliser à trois minutes de la fin de la prolongation. Titulaire lors de ce match, Marquinhos a dévié la frappe du croate qui a trompé Alisson. Lors de la séance de tirs au but, c’est lui qui manque la tentative, en frappant sur le poteau, qui a coûté la qualification à la Seleçao. Le capitaine du PSG est désigné comme l’un des responsables de ce fiasco (avec Tite et Fred). L’Equipe rapporte que Marquinhos est triste et abattu.

Encore à Doha

Le quotidien sportif explique que pour « tenter de digérer la plus grosse déception de sa carrière« , le numéro 5 du PSG est resté à Doha entouré de sa famille et de ses enfants. « Il essaie de décompresser, entre plongeons dans la piscine et excursions dans le désert. » Le défenseur central n’a envie de rien faire selon sa femme dévoile le quotidien sportif. L’Equipe explique qu’il est attendu à Paris ce dimanche et qu’il devrait faire son retour au Camp des Loges le lendemain.