Après quelques jours d’attente, la demi-finale entre la France et le Maroc se disputait ce soir. Le vainqueur allait rejoindre l’Argentine en finale de la Coupe du monde dimanche prochain.

Ce mercredi soir, l’équipe de France, tenante du titre, et le Maroc, grosse surprise de la compétition, avaient à cœur de faire un pas supplémentaire vers leur rêve ultime. Pour cela, Didier Deschamps pouvait compter sur son homme fort, Kylian Mbappé, qui défiait son ami et coéquipier au PSG, Achraf Hakimi. Mais le sélectionneur des Bleus devait se passer d’Adrien Rabiot, forfait en raison de son état grippal. En face, Walid Regragui avait mis en place une défense à cinq pour tenter de contenir l’armada offensive tricolore. Présent dans le onze de départ avant le coup d’envoi, Nayef Aguerd ne s’est pas remis de ses pépins physiques a finalement sur le banc. Le joueur de West Ham était remplacé par Achraf Dari en défense centrale.

Mbappé présent sur les deux buts

La première mi-temps est animé. Ce sont les Marocains qui ont la possession du ballon mais ils vont être refroidi assez rapidement. Trouvé sur le côté droit de la défense des Lions de l’Atlas, Antoine Griezmann centre et trouve Kylian Mbappé en retrait. Le numéro 7 du PSG frappe une première fois, le ballon lui revient et est de nouveau stoppé mais le ballon revient dans les pieds de Théo Hernandez, qui trompe Bounou d’une demi-volée croisée et piquée du pied gauche (1-0, 5e). Mené, le Maroc va continuer à dominer la rencontre mais c’est bien la France qui va se procurer les meilleures occasions avec notamment un poteau de Giroud (17e). En toute fin de première mi-temps, la sélection marocaine est proche de marquer un magnifique but. Sur un corner mal dégagé, El-Yamiq tente un magnifique ciseau acrobatique repoussé par Hugo Lloris. (44e).

Kolo-Muani buteur quelques minutes après son entrée en jeu

La deuxième mi-temps est plus hachée, l’arbitre oubliant plusieurs fautes qui ont fait monter la température. Les deux équipes se procurent des occasions et c’est la France qui va parvenir à creuser l’écart. Après un festival de Kylian Mbappé dans la surface, sa tentative est détournée mais le ballon arrive parfaitement dans les pieds de Kolo-Muani qui propulse le ballon dans les buts de Bounou, quelques minutes après son entrée en jeu (2-0, 79e). Les Marocains, malgré ce coup dur, vont pousser jusqu’au bout pour tenter de marquer un but. Mais ils n’y parviendront pas. La France se qualifie pour la finale et affrontera l’Argentine dimanche après-midi. Après Achraf Hakimi, Kylian Mbappé retrouvera Lionel Messi pour un nouvel affrontement entre joueur du PSG. Le Maroc stoppe sa magnifique Coupe du Monde en demi-finale, et jouera la troisième place contre la Croatie samedi après-midi (16 heures).