Neymar apporte son soutien à Marquinhos

Le Brésil n’est plus dans la course pour remporter une sixième Coupe du monde dans son histoire. Éliminé par la Croatie, Marquinhos a été l’un des grands perdants de ce match en loupant son pénalty face Livakovic’. À genoux dans un Stade Education City devenu silencieux après l’échec brésilien, le défenseur parisien aura besoin d’un soutien important pour continuer de la meilleure des manière sa saison avec le PSG. Tout aussi triste que lui, Neymar lui a apporté son soutien par message. C’est l’attaquant brésilien qui a publié la discussion sur sa story Instagram.

« Une erreur ne changera pas ce que je pense de toi »

« Je suis ton fan. Une erreur ne changera pas ce que je pense de toi. Je suis avec toi pour toujours et tu sais que je t’aime« , déclare Neymar à son ami. Le capitaine du Paris Saint-Germain lui a répondu, tout en exprimant des regrets concernant son pénalty raté. « Ça va mieux petit à petit, juste le temps de se débarrasser de tout ça ! Merci pour le message et d’avoir pensé à moi frère, je voulais vraiment que tout s’arrange, putain de penser que le penalty était un obstacle à notre rêve ! Mais allons-y, il faut être fort, laisser le temps et voir ce que le football nous réserve encore« , a répondu Marquinhos. Neymar a ensuite renvoyé un message pour lui dire qu’il n’est pas seul dans ce naufrage. « Reste fort, profite de ta famille et n’oublie jamais qu’en plus d’être ton coéquipier, je suis ton ami. Je t’aime et on continue ensemble ». Le joueur de 28 ans lui a transféré un dernier message en lui rappelant qu’il faudra rester concentré pour la suite, notamment pour les prochaines grandes échéances avec Paris. « Nous seuls savons ce que nous avons traversé pour arriver ici. Je suis ton fan, merci, porte-toi bien aussi, on aura besoin les uns des autres dans les prochaines échéances, je t’aime tellement ».