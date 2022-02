Marquinhos : « C’était dur d’ouvrir le score ce soir »

Ce soir, le PSG a encore dû attendre les dernières minutes du match pour s’offrir la victoire contre Rennes (1-0). Encore une fois, c’est Kylian Mbappé qui a sauvé les Rouge & Bleu. Au micro de Prime Video, Marquinhos a salué son coéquipier.

« C’était dur d’ouvrir le score ce soir. On voulait mettre de l’engagement dès le début pour essayer de débloquer ce match mais l’équipe de Rennes a bien défendu, nous a donné très peu d’espace même si on avait le ballon. On a eu des opportunités mais on n’a pas su marquer. Ce but en fin de match nous délivre. Mbappé ? C’est un joueur qui fait la différence. Dans ce genre de match, quand il arrive à marquer ça nous aide. C’est très important d’avoir des joueurs qui ont la tranquillité pour marquer. Mais je pense que c’est un travail d’équipe aussi.«