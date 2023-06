Marquinhos : « C’était une soirée avec beaucoup d’émotion »

Pour son dernier match de la saison le PSG a proposé une nouvelle performance indigne de son statut. Après avoir mené 2-0, les Parisiens ont été retournés par de très bons Clermontois (2-3). Le club de la capitale termine sa saison comme il a commencé son année 2023, avec une défaite.

Les joueurs du PSG ont célébré le titre de champion de France avec retenue en raison de l’état de santé de Sergio Rico. Comme Kylian Mbappé l’a expliqué, le terrain n’était pas le plus important ce soir. Remplaçant, Marquinhos a joué les dernières minutes de la rencontre et soulevé l’Hexagoal. Au micro de Canal Plus Sport 360, le capitaine parisien a eu un mot pour le portier espagnol avant d’évoquer la saison prochaine. »

« C’était une semaine difficile »

« C’était une semaine difficile avec toutes les nouvelles mais Sergio, les dernières nouvelles elles sont rassurantes, il progresse bien. On est content. Le titre, on a pu célébrer un petit peu pour lui envoyer un peu d’énergie. C’était une soirée avec beaucoup d’émotion avec tous ce que les Ultras ont fait pour lui, que les joueurs ont fait. Je pense que toute cette énergie, on lui envoie pour qu’il puisse se sortir de cette épreuve. La saison prochaine ? Ce sera une autre saison, une nouvelle saison, avec des nouveaux objectifs. C’est vrai que la saison prochaine on veut toujours s’améliorer, toujours aller plus loin, toujours progresser. Et c’est ça notre pensée. Maintenant, il faut se reposer un peu. Il faut donner du temps aux dirigeants, au coach pour travailler. L’année prochaine on va tous s’améliorer et faire une meilleure saison que celle-là. »

