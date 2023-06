Galtier évoque une réunion avec Campos pour son avenir

Ce soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre Clermont lors du dernier match de la saison (2-3). Mais ce soir, le résultat était secondaire. Avec l’accident de Sergio Rico la semaine dernière, les Parisiens n’avaient pas vraiment la tête au football. Pour très certainement son dernier match sur le banc du PSG, Christophe Galtier a été questionné par Canal Plus Sport 360. Le coach parisien a d’abord évoqué la soirée dédiée au portier espagnol.

« Il était important d’envoyer un message fort à Sergio »

« Envoyer des ondes positives à Sergio Rico ? Évidemment que c’était une semaine difficile dans ce sens-là. Voilà, un gros message de soutien à Sergio, qui se bat et qui gagne jour après jour. Ça va le faire, j’en suis convaincu. Mais aussi à son épouse, sa famille et sa maman. Il était important d’envoyer un message fort, les supporters l’ont soutenu pendant tout le match. Évidemment que le club aussi était dans ce sens-là. En espérant que dans les jours qui viennent, on ait de très bonnes nouvelles pour que l’on puisse pouvoir échanger et éventuellement le voir et qu’il récupère du mieux possible. Ça a été quand même un choc dimanche.«

« Je comprends qu’il y ait de la déception »

Le coach du PSG a ensuite évoqué le décalage entre le titre de champion de France et l’atmosphère autour du club. « Je le sens. Après, que je le comprenne, c’est autre chose. On fait une deuxième partie de saison très très très moyenne avec sept défaites en championnat avec notamment des défaites à domicile. Je comprends qu’il y ait de la déception et qu’il y ait un décalage entre ce que nous vivons à l’intérieur avec la joie de ce onzième titre, parce que pour être champion, il faut s’accrocher et on s’est accroché jusqu’au bout avec une deuxième partie de saison difficile. Après, il faut aussi respecter l’avis, la déception des supporters. Quand il y a de l’amour, il peut y avoir de la colère quand on est déçu. Ça a été un peu le cas, c’est comme ça mais c’est un onzième titre. C’est la vérité, on va s’arrêter-là.«

« Maintenant, je sais ce que c’est d’être devant le tribunal médiatique »

Christophe Galtier qui a aussi été questionné sur le poste d’entraîneur au PSG, complètement différent de ses anciens postes. « J’ai appris à côtoyer de grands joueurs. On a eu de très bons moments ensemble, des moments difficiles où il a fallu s’accrocher avec beaucoup de blessures. Maintenant, je sais ce que c’est d’être devant le tribunal médiatique. Parce que cela a été tout au long de la saison, un vrai tribunal médiatique, c’est comme ça. Il y a eu très peu de bienveillance, quelques fois des insultes, des paroles vraiment déplacées, mais cela fait partie du métier. Il faut savoir encaisser. Je suis convaincu que je ressors plus fort de cette saison-là. »

« On verra quelles sont les décisions que prendront la direction »

Le coach du PSG a enfin évoqué son avenir. « J’ai lu ce matin. En fait, je n’ai pas lu, c’est quand j’ai allumé mon portable, j’ai vu qu’il vibrait beaucoup donc je me suis dit, il se passe quelque chose. J’ai lu cette information donnée par le journal l’Equipe. J’ai échangé avec Luis Campos dans la journée. Je crois qu’il est convenu que l’on se rencontre en début de semaine pour faire le bilan de cette saison et après on verra quelles sont les décisions que prendront la direction. Motivé pour continuer au PSG ? Il y a aucune raison que je ne le sois pas.«

