Capitaine du PSG, Marquinhos dispute actuellement sa 11e saison au club. Mais, le défenseur central de 29 ans voit quelques formations en Europe s’intéresser à son profil.

Après Kylian Mbappé, un autre cadre du PSG pourrait-il quitter la capitale cet été ? Devenu capitaine du PSG à l’été 2020, suite au départ de Thiago Silva, Marquinhos est souvent contesté par les supporters pour son manque de leadership. Cependant, le Brésilien de 29 ans continue d’être un titulaire indiscutable et a prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu en mai dernier. Arrivé au PSG à l’été 2013, l’international auriverde serait dans le viseur de plusieurs clubs en Europe.

Des clubs de Premier League également intéressés

Selon les informations du quotidien Sport, Marquinhos serait dans la short-list du Bayern Munich. En grande difficulté cette saison, le club bavarois devrait être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato et souhaitera surtout se renforcer en défense. La première option du Rekordmeister se porterait sur Ronald Araujo. Cependant, la formation allemande pourrait faire face au refus catégorique du FC Barcelone qui compte conserver son international uruguayen. Ainsi, le plan B se nommerait Marquinhos, toujours selon le quotidien catalan.

Une information également confirmée par UOL Esporte. Selon certaines sources au Brésil, l’entourage du Brésilien aurait été contacté par la direction bavaroise afin de prendre la température. Cet intérêt ne viendrait pas de son ancien coach Thomas Tuchel, qui a de toute façon très peu de chance de poursuivre l’aventure en Bavière, mais bien de la direction bavaroise. La valeur du numéro 5 parisien est estimée à 60 millions d’euros par Transfermarkt. Mais le Bayern Munich n’est pas le seul club intéressé par Marquinhos. En effet, plusieurs formations de Premier League, dont les noms n’ont pas filtré, ont aussi coché le nom du Brésilien dans leur short-list. Restera désormais à connaître la position du Brésilien, qui est le plus expérimenté de l’effectif et proche d’être le joueur le plus capé de l’histoire du PSG.