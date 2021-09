Marquinhos et Neymar convoqués avec le Brésil

Après le match entre Rennes et le PSG – dimanche 3 octobre à 13 heures – la trêve internationale sera de retour et concernera un très grand nombre de joueurs des Rouge & Bleu. Ce vendredi après-midi, Tite – le sélectionneur brésilien — a dévoilé sa liste pour les trois matches de qualifications à la Coupe du Monde 2022 de la Seleçao contre le Venezuela (8 octobre, 1h30 heure française), la Colombie (le 10 octobre à 23 heures) et l’Uruguay (le 15/10 à 2h30 heure française). Sans surprise, Marquinhos et Neymar ont été convoqués pour ces trois rencontres.

La liste brésilienne

Gardiens : Alisson, Weverton, Ederson

Défenseurs : Danilo, Emerson, Alex Sandro, Guilherme Arana, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Lucas Veríssimo

Milieux : Edenilson, Casemiro, Fabinho, Fred, Gerson, Paqueta, Everton Ribeiro

Attaquants : Neymar, Antony, Raphinha, Vinicius JR, Gabriel Jesus, Gabigol, Matheus Cunha