Marquinhos : « Il ne faut pas négliger ce qu’on a fait avant »

J-1 avant le choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Les Rouge & Bleu voudront obtenir un résultat positif avant la confrontation retour le 9 mars prochain. Et à la veille de cette rencontre, le capitaine des Rouge & Bleu – Marquinhos – était présent en conférence de presse depuis le Parc des Princes. Extraits choisis.

La saison du PSG commence-t-elle demain ?

« Comment ça ? Tout ce qu’on a fait avant, on le jette à la poubelle ? Non, il ne faut pas rigoler. On se bat depuis le début de saison, on est tous les jours à l’entraînement, on a fait beaucoup de matches, des bons matches et des mauvais avec parfois des victoires dans les dernières minutes. Il ne faut pas négliger ce qu’on a fait avant. C’est un match important pour nous car il est décisif comme un match de Coupe de France par exemple. Les matches de coupes sont différents. Il ne faut pas oublier ce qu’on a fait avant. Avoir cette expérience, cette complicité sur le terrain et connaître nos coéquipiers qui sont encore plus intégrés et plus à l’aise dans le groupe. »

Une qualification peut-elle aider Mbappé à rester au PSG ?

« L’objectif de demain ce n’est pas ça. C’est de faire un bon match parce que même si on joue deux matches, cette rencontre à la maison est importante. On va essayer de s’imposer, de faire un bon match et gagner. Kylian, on essaye de le mettre le plus à l’aise possible. Même s’il est jeune, il est fort dans sa tête et sait différencier les choses. Il est en confiance et on le voit sur le terrain. Il est à l’aise et est content d’être avec nous sur le terrain. J’espère qu’il sera décisif demain et après il aura un choix à faire. »

Le mécontentement du CUP

« Je pense que la pression autour du foot, ça doit nous pousser vers l’avant et nous donner la motivation et l’énergie. On doit savoir jouer et gérer avec ça. On n’est pas dans la pire situation du monde. C’est vrai qu’on a perdu la Coupe de France, mais on est premier du championnat et on va jouer un match important contre le Real. On a la possibilité de faire un grand match avant le retour. Ils ont leurs intérêts de faire leurs manifestations. Ils sont avec nous, ils nous donnent de l’énergie. Ils nous poussent. Ce n’est pas un moment très difficile pour nous pour sentir la pression. On doit faire notre meilleur sur le terrain comme ça ils seront très heureux. »

Ses attentes autour de Messi

« On attend qu’il fasse un bon match. Moi comme coéquipier, j’espère voir un grand joueur décisif et qui va aider l’équipe. On va l’aider pour qu’il soit en confiance. On le voit de plus en plus à l’aise et en confiance. Ce sont des changements dans la vie, ce n’est pas du jour au lendemain qu’on s’habitue. Maintenant, il est tranquille et il prend en confiance. Il s’habitue avec la France, la Ligue 1 et le PSG. J’espère qu’il va faire un grand match demain. »

Les clés pour battre le Real Madrid

« Le coach nous en a parlé. Mais on les laisse dans notre poche pour demain (rires). »

« Il est en confiance. Même s’il n’a pas de match dans les jambes, si on le voit sur le terrain demain il va se donner à fond. Après, c’est le coach qui va décider, je ne sais pas comment ça va être. »