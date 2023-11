Marquinhos ne veut pas s’alarmer après ce nouveau revers

Lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’AC Milan. Une défaite qui relance totalement ce groupe.

Le PSG affrontait l’AC Milan ce mardi soir lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Milan Skriniar, le PSG a concédé deux buts par Rafael Leao et Olivier Giroud. Après quelques occasions en première période, dont deux par Kylian Mbappé, le PSG s’est éteint en seconde période, ne se montrant dangereux quand toute fin de match. Avec cette défaite, le PSG retombe à la deuxième place de son groupe, un point derrière le Borussia Dortmund. Au micro de Canal Plus Foot, Marquinhos a analysé cette deuxième défaite en phase de poules de la Champions League.

« On connaissait la qualité du Milan. Je pense qu’il ne faut pas négliger la qualité de cette équipe. C’était un match de haut niveau. On connaît la difficulté de jouer ici. Je pense que l’on avait bien démarré le match, on a contrôlé, on a fait ce qui était conseillé. L’équipe de Milan a utilisé sa force, c’est-à-dire aller vite vers l’avant. Et c’est là où on a été plus ouvert, où on a souffert. Ils ont réussi à marquer. Leur deuxième but change le match, dans un moment où on était bien et qu’il n’y avait pas de grandes difficultés, je pense qu’ils ont exploité leur force. Après le deuxième but ? Je pense qu’ils se sont mis un peu plus derrière quand ils ont mené. On a eu plus de difficulté à trouver des espaces. Avant, ils étaient plus ouverts, on n’arrivait plus à jouer, à trouver les espaces. Mais avec le deuxième but, on connaît l’école italienne, ils défendent très bien, ils savent quoi faire quand ils sont derrière. C’est ça qui nous a posé problème, l’équipe de Milan a bien défendu. Inquiet ? Le groupe connaît la difficulté que cela allait être. C’était très important de venir gagner ici, mais on n’a pas réussi. Il ne faut rien lâcher. Je pense que tout est là, entre nos mains. On sait que l’on peut faire des bonnes choses. Se qualifier, c’est le plus important. Et après, gérer les choses pour s’améliorer à l’extérieur.«