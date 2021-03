Marquinhos : “Notre grand gardien a fait la différence”

Avec Keylor Navas, Marquinhos a été l’un des meilleurs joueurs parisiens du match. Au micro de RMC Sport, le capitaine parisien n’a pas caché que son équipe a souffert mais elle mérite sa qualification pour les quarts de finale.

“Ça a été dur. On savait que ça allait être un autre contexte de jeu. Barcelone depuis la défaite ils ont joué des bons matches. Ce soir, ils ont fait un meilleur match qu’à l’aller. Ils ont eu plus de courage en première mi-temps pour presser très très haut. Nous mettre en difficulté pour ressortir le ballon. Notre force aussi c’est d’avoir le ballon, de créer le jeu, faire des mouvements. Le foot il y a des bons moments et des mauvais moments. Il faut tenir dans les moments difficiles. On a su tenir avec l’aide de notre grand gardien, il a fait la différence. En deuxième mi-temps on a été mieux. On mérite cette qualification.“