Marquinhos : « On a essayé de faire de notre mieux »

Marquinhos a une nouvelle fois été immense ce soir lors du match nul du PSG contre Lyon (1-1) en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Le capitaine parisien a notamment magnifiquement repoussé une attaque de Cherki dans les dernières minutes du match. Au micro de Prime Video, il a analysé ce choc.

« C’est un premier match de l’année pour moi et pour la plupart des joueurs. On a essayé de faire de notre mieux contre une équipe incroyable en face. Ils ont bien défendu en bloc, ils nous ont mis en difficulté pour créer des espaces pour jouer et avancer. On a eu quelques occasions mais on n’a pas réussi à marquer avant. On prend un but très tôt et c’est vraiment dur pour revenir après. On a essayé de faire de notre mieux.«