Lyon / PSG : Les notes des Parisiens

Ce dimanche soir l’affiche entre l’Olympique Lyonnais et le PSG – au Groupama Stadium – clôturait la 20e journée de Ligue 1. Leader du championnat, les Rouge & Bleu comptaient 22 points d’avance sur des Gones (13e) en difficulté depuis le début de saison. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino faisait face à de nombreuses absences (Donnarumma, Hakimi, Diallo, Danilo, Gueye, Neymar, Di Maria, Draxler, Messi), mais a aligné tout de même une équipe compétitive avec les présences de Marquinhos, Marco Verratti et Kylian Mbappé. À noter que le banc était très jeune pour le club de la capitale.

Que dire… Les semaines passent et se ressemblent… Une équipe du PSG en difficulté et mené, qui se réveille en fin de match… Les Lyonnais ouvrent le score à la 7e minute sur une contre attaque rapide et une magnifique frappe de Lucas Paqueta. Les hommes de Peter Bosz mènent, et c’est logique. Les Rouge & Bleu tentent de réagir, mais la possession est stérile et les occasions se font rare. Le club de la capitale est mené à la pause… Et il n’y a pas grand chose à dire. En deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain commence à pousser et à multiplier les situations chaudes… Mais ce sont les Gones qui ont une immense double occasion par Dembélé, seul face à Navas, puis Aouar sauvé par la défense parisienne. C’est un premier tournant dans cette rencontre. Le deuxième arrive à la 65e minute avec un triple changement effectué effectué par Mauricio Pochettino avec les entrées d’Edouard Michut, Xavi Simons et Thilo Kehrer. Onze minutes plus tard, le français déborde sur le côté droit de la surface rhodanienne, centre pour Xavi Simons qui loupe de peu la balle et la laisser passer pour Thilo Kehrer qui dépose Anthony Lopes. Égalisation et le ballon part d’un but à l’autre ! Kylian Mbappé touche le poteau pour la deuxième fois de la rencontre grâce un coup franc magnifique. Les deux équipes se séparent sur un match nul mérité. Prochain rendez-vous samedi prochain contre Brest au Parc des Princes (21h00).

Les notes de Canal Supporters : Navas 6,5 – Dagba 4, Marquinhos 7,5, Kimpembe 6, Mendes 6 – Herrera 4, Paredes 3,5 , Verratti 6 – Wijnaldum 3,5, Icardi 3,5, Mbappé 6

