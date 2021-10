Le PSG reçoit ce mardi le RB Leipzig dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions (21h00) et voudra remporter cette rencontre pour prendre une sérieuse option sur la qualification pour les 1/8e de finale de la compétition. Après son succès face à Manchester City, les Rouge & Bleu sont en pleine confiance. Pour le site internet du PSG, Marquinhos est revenu sur cette affiche mais aussi sur son bonheur de retrouver les supporters au Parc des Princes.

Les débuts en Ligue des Champions :

Même si l’on ne nous croit pas forcément, on dit souvent que les matches de Champions League sont toujours difficiles. Bruges l’a prouvé avec les deux premiers matches qu’il a fait cette saison. Ils ont montré qu’ils pouvaient jouer contre de grandes équipes qui ont des grands joueurs, et qu’ils étaient prêts. La Champions League, c’est ça. Il faut jouer à cent pour cent tous les matches parce qu’il n’y a pas de rencontre facile, pas de match gagné avant le coup d’envoi. Nous avons montré ça lors de ce match contre Manchester City, et il faut continuer ainsi parce qu’on a su gagner cette rencontre. C’était une victoire importante, mais rien n’est fait. Ce n’est que le début de saison, qu’un début de Champions League. Il faut juste continuer à travailler tranquillement et garder les pieds sur terre parce que c’était une belle victoire. Il faut la valoriser, mais continuer à travailler.

Une équipe soudée face à Manchester City :

On s’est tous dit ça. Même les gens qui viennent me parler m’ont dit que nous avions été très solidaires lors de ce match. On a passé quelques moments difficiles pendant la rencontre. On avait du mal à s’en sortir. Derrière, il fallait défendre, se donner à fond, et on a vu toute l’équipe capable d’être solidaire et solide défensivement. On ne parle pas que du gardien de but et des défenseurs, mais de toute l’équipe pendant tout le match. Cela a facilité les choses. Pendant le match, on a vu Neymar venir défendre, Kylian (Mbappé) qui a sauvé un ballon dans la surface aussi… Leo (Messi) a aussi fait des efforts. Ce sont ces petits détails qui font gagner une équipe. Ça a fait la différence.

Le soutien des supporters :

On a senti la différence ! Nous avons vécu deux saisons dernières complètement différentes. Du coup, on apprécie particulièrement cette saison. Ce sont des choses complètement différentes. Le foot, c’est ça. Le foot, c’est la passion. Le foot, c’est cette énergie que le public nous transmet pendant qu’on joue. Et aussi à l’extérieur, quand le public est contre toi. Le foot, ça a était toujours ça. L’an dernier, ça faisait vraiment bizarre de ne pas avoir de public, même si le contexte était un peu difficile et qu’il fallait le faire. On est content d’avoir notre douzième homme, comme on dit, avec nous cette année. Quand on est sur le terrain, ça fait vraiment la différence pour nous.

L’effectif du PSG, l’un des meilleurs au monde :

Je pense qu’on est en train de montrer sur le terrain. On a eu un premier match difficile à Bruges, même si tous les noms et les forces de l’équipe étaient presque tous là. On a malgré tout eu droit à une rencontre compliquée. Contre Manchester City, ça a été un peu mieux, et les noms étaient aussi là. Aujourd’hui, le foot est très équilibré. Même si tu as de la qualité, des individualités, tu trouves parfois un adversaire qui est vraiment collectif, défend bien ensemble, joue les contres, ne te donne pas d’espace, et peut faire la différence. Il y a plein de stratégies différentes dans le foot. C’est pour ça qu’il évolue chaque année. Il est de plus en plus compétitif. Même les équipes qui ont découvert il y a peu la compétition peuvent te poser des problèmes. Les noms, l’histoire, tout ça, ça ne fait pas gagner de match. Il faut vraiment montrer sur le terrain.