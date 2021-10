Un arbitre italien pour PSG / Leipzig

Ce mardi, le PSG retrouve le Parc des Princes et la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu affronteront Leipzig dans le cadre de la troisième journée de la compétition et pourraient faire un grand pas vers la qualification avec une victoire face aux allemands. Le RBL, qui ne compte qu’un seul point dans cette poule pourrait compter jusqu’à six points de retard en cas de défaite, avec seulement trois matches à jouer, en cas de défaite.

Pour cette affiche, l’arbitre de la rencontre a été désignée et ce sera Marco Guida au sifflet. L’Italien n’a jamais croisé la route du PSG ni de Leipzig en Ligue des Champions, ce sera donc une grande première. Comme le rapporte Transfermarkt sur son site internet, l’homme en noir dégaine rapidement les cartons jaunes. En effet celui-ci distribue 4,91 cartons jaunes par match en moyenne en Serie A et dans des rencontres européennes. Des joueurs comme Verratti ou Neymar, habitués à la « biscotte », devront donc faire attention…