Touché aux adducteurs depuis le match contre Montpellier (22 janvier), Marquinhos avait raté les matches contre Lorient et Nîmes. Comme relaté plus tôt dans l’après-midi, le capitaine parisien a repris l’entraînement collectif ce jour. Le Parisien explique que Marquinhos se porte bien et qu’il postule à une place de titulaire pour le Classico de dimanche soir (21 heures, Canal Plus, Téléfoot La Chaîne). Négatif à la Covid-19 après une semaine d’isolement, Abdou Diallo et Marco Verratti postulent pour une place dans le groupe pour le déplacement au Vélodrome. Comme son capitaine, Marco Verratti postule pour une place dans le onze parisien. “Ils pourront se tester une dernière fois samedi matin.” En ce qui concerne Keylor Navas, qui souffre des adducteurs, est forfait. Il devrait faire son retour contre Nice. “Ander Herrera poursuit lui son travail de reprise en individuel mais devrait être trop juste pour dimanche“, indique Le Parisien qui précise que Leonardo a assisté à l’entraînement. Le quotidien francilien qui propose une composition probable parisienne pour le Classico.

Le XI probable selon Le Parisien : Rico – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Verratti (ou Gueye), Paredes, Neymar – Mbappé, Icardi.

Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – explique sur son compte twitter que Keylor Navas devrait bien être présent sur la pelouse du Camp Nou le 16 février. “Il y a de l’optimisme chez les proches du joueur qui estiment que le gardien doit prendre son temps pour éviter la rechute.”