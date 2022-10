Le PSG a offert un récital à son public ce soir contre le Maccabi Haïfa (7-2) dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Avec ce large succès, le club de la capitale se qualifie pour les huitièmes de finale de la compétition. Il faudra attendre la semaine prochaine, et le déplacement à la Juventus Turin pour valider la première place. Au micro de Canal Plus Foot, Marquinhos a salué la performance de son équipe.

« C’était une très belle soirée. C’était un match décisif pour la qualification. On le savait, c’est pour ça que l’on est rentré avec la détermination. On en a parlé dans le vestiaire. Le résultat il est là. Quand on joue tous ensemble c’est très beau à voir. On a fait un super match. Moi comme défenseur, je pense toujours aux deux buts que l’on a pris et que l’on pouvait éviter. Il faut le travailler pour la suite. On va avoir des grandes échéances. La MNM ? Aujourd’hui ça a très bien marché. Je pense que c’est bien d’avoir les cartes sous les manches pour savoir changer en milieu de match quand cela ne marche pas. Aujourd’hui ça a très bien marché et je suis super content qu’ils aient tous marqué. Ils ont fait un super match, très décisifs. Quand ils sont comme ça, c’est très difficile pour l’autre équipe. »

Le capitaine du PSG a ensuite évoqué le retour à la défense à quatre. « Moi, je suis plus habitué, c’est plus facile pour moi. Après, on sait que dans un match de foot il faut avoir l’intelligence pour avoir les cartes et peut-être que lors d’un match c’est mieux de jouer avec une défense à trois. Aujourd’hui ça a très bien marché avec la défense à quatre. On est une grande équipe avec des grands joueurs. Il faut savoir s’habituer à tout. Aller chercher la première place à Turin ? Oui, rien n’est encore fait pour cette première place. Il y a une équipe de la Juventus, même si elle est éliminée, elle ne va pas nous faciliter la tâche surtout chez elle. Ce sont des matches de Champions League, ça va nous servir pour la suite. »