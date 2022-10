Pour s’offrir la qualification en huitièmes de finale, le PSG n’a pas fait dans la dentelle en surclassant le Maccabi Haïfa (7-2). Les Parisiens devront attendre la semaine prochaine et le déplacement à la Juventus pour valider sa première place. Auteur d’un match solide, Achraf Hakimi s’est dit satisfait de la performance de son équipe et du trio d’attaque.

« On a fait un bon match, on a rempli l’objectif de se qualifier. On a marqué beaucoup de buts, souligne le numéro 2 du PSG pour RMC Sport 1. Le coach a choisi le système pour essayer des choses. Le coach aime bien jouer avec ce milieu, on espère que c’est une bonne possibilité pour l’équipe. Si les trois de devant restent comme ça, c’est possible de faire de grandes choses. On est contents qu’ils aient tous marqué. »