Marquinhos revient sur l’intégration de Messi au PSG

Marquinhos est très performant depuis le début de la saison et se révèle comme le véritable taulier du PSG en défense. Le capitaine du club de la capitale a été invité à s’exprimer dans Rothen s’enflamme cette semaine. Il évoque plusieurs sujets majeurs, dont l’intégration de Lionel Messi chez les Rouge & Bleu. Par ailleurs, l’interview complète sera disponible demain à 18h sur RMC.

« Beaucoup de choses ont changé pour Messi. On voit qu’il progresse tranquillement. Je le sens très bien en ce moment. Il est content, bien à l’entraînement, en match on le voit de plus en plus à l’aise, de plus en plus comprendre les coéquipiers qu’il a autour de lui, notre façon de jouer, qui change de celle d’où il vient. De plus en plus, comme pour Mbappé, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles, pour qu’il puisse faire de plus en plus de performances mondiales. »