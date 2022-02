Le PSG réalise une saison mitigée. Si les résultats sont au rendez-vous en étant en tête de la Ligue 1 avec onze points d’avance sur le deuxième et semble se diriger vers un nouveau titre de champion de France. De plus, les Rouge & Bleu se sont imposés sur sa pelouse face au Real Madrid lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Parmi les vraies satisfaction de la saison, Marquinhos reste d’une grande régularité dans le jeu et est tous les jours encore plus apprécié par les supporters Rouge & Bleu.

Présent sur le live du streamer Gotaga TV, le Brésilien a déclaré son amour au PSG et à ses supporters.

« Je reçois plein de coeurs (dans le tchat)… C’est beau… C’est bien ! Merci ! Tout ce que je fais ici, c’est avec un grand respect et beaucoup d’amour. Je m’applique sur le terrain. C’est pour moi, ma famille, le respect de ce maillot, de ce club et de son histoire. J’ai mes objectifs et j’espère qu’on va faire de belles choses encore ! Merci pour tout le soutien et vous les supporters cette saison. On compte sur vous et vous comptez sur nous, on va travailler ensemble ! »