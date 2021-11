Premier de son groupe avec 7 points, le PSG s’apprête à affronter Leipzig en Ligue des Champions demain soir. Dans le cadre de la 4e journée de la plus grande compétition européenne, le club de la capitale doit confirmer pour maintenir sa première place. Lors de l’entraînement des Parisiens, Mauricio Pochettino n’a pas réellement montré d’indice sur son onze de départ. Lionel Messi ne sera pas disponible pour cause de blessure. De son côté, Kylian Mbappé pourra débuter la rencontre après son infection ORL.

Seule une opposition à dix contre dix à l’entraînement a permis de déceler le potentiel onze de départ de l’Argentin. S’il a ouvert la porte à l’utilisation d’un 3-5-2, le coach du PSG devrait aligner un 4-3-3 demain soir. L’information essentielle à retenir, c’est qu’Angel Di Maria devrait effectuer son premier match de Ligue des Champions, après trois matchs de suspension. Sergio Ramos, Marco Verratti et Leandro Paredes ne prendront pas part à cette rencontre. Selon Le Parisien, Donnarumma devrait débuter face au club allemand. Mendes, Presnel, Marquinhos et Hakimi seraient alignés en défense. Dans le milieu à trois, Gueye pourrait être aligné aux côtés de Danilo, positionné en sentinelle. Un doute subsiste autour du poste de milieu relayeur droit. Un choix devra être fait entre Wijnaldum et Herrera. En attaque, Neymar pourrait retrouver le côté gauche, Mbappé le poste de numéro neuf et Di Maria le poste d’ailier droit.