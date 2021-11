Tribune CS – Soirée Ligue des Champions

Le PSG se déplace, ce mercredi soir, sur le terrain du RB Leipzig à l’occasion de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et avant ce choc qui pourrait permettre aux Parisiens de faire un sacré bond en avant pour la qualification en huitième, des matches de C1 ont lieu ce mardi soir.

Déjà, dans les matches de 19h – il y en avait deux au programme – Wolfsburg s’est imposé face à Salzbourg sur le score de 2-1. Pour sa part, le Chelsea de Thomas Tuchel s’est imposé sur le fil à Malmö (0-1).

Cette soirée de Ligue des Champions se poursuit, bien entendu, dès 21h avec six rencontres au programme. On aura le droit à une confrontation très intéressante entre l’Atalanta et un Manchester United en difficulté. De son côté, mal engagé au sein de son groupe G, le LOSC tentera d’y croire sur la pelouse du FC Séville. Pour le reste, les quatre autres parties verront s’affronter le Bayern Munich et Benfica, Dynamo Kiev et Barcelone, la Juventus et le Zénith, Villareal et les Young Boys de Bern.

