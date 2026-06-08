Mercato – Vitinha et João Neves jugés intransférables par le PSG

Avec la réélection de Florentino Pérez à la tête du Real Madrid, certains joueurs du PSG pouvaient être dans le viseur du club merengue. Mais le champion d’Europe en titre a clairement fermé la porte.

Le PSG est entré dans l’histoire du football en remportant sa deuxième Ligue des champions consécutive. Rapidement, les Parisiens ont affiché leur ambition de réaliser un « three-peat » légendaire. Pour cela, le duo Luis Enrique – Luis Campos compte s’appuyer l’ossature actuelle de l’effectif, tout en apportant quelques renforts supplémentaires lors du mercato estival.

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Le PSG veut conserver ses stars

Pour atteindre cet objectif, les Rouge & Bleu comptent toujours s’appuyer sur leurs joueurs importants, malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, à l’image du Real Madrid. Réélu président du club madrilène ce dimanche, Florentino Pérez veut frapper fort sur le marché des transferts. En plus du retour de José Mourinho sur le banc merengue, les arrivées d’Ibrahima Konaté, libre de tout contrat après son départ de Liverpool, et de Denzel Dumfries, pour 20M€ en provenance de l’Inter Milan, sont attendues. Mais, le président madrilène a également annoncé un recrutement XXL d’un montant minimal de 150M€. Rapidement, plusieurs noms ont été associés à cette déclaration, et notamment ceux des Parisiens Vitinha et João Neves.

Cependant, le PSG ne compte pas ouvrir la porte à un départ de ses deux Portugais. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, le club parisien n’est pas vendeur pour Vitinha ni pour João Neves, jugés intransférables quel que soit le prix proposé. Le trio Nasser al-Khelaïfi – Luis Campos – Luis Enrique a pour objectif de conserver ses stars afin de remporter une troisième Ligue des champions consécutive. Le Real Madrid devra donc se pencher sur d’autres pistes. Et celle menant à Michael Olise semble également se refermer. En effet, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a clairement mis un terme à cette rumeur : « Si Florentino Pérez veut nous envoyer une offre pour Olise – ce qui n’est pas arrivé jusqu’à présent – il peut s’épargner cette peine. Michael Olise est un joueur du FC Bayern avec un contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. »

🚨🔴🔵 PSG are not even willing to give any price for Vitinha or João Neves.



Nasser Al Khelaifi’s plan with Luis Campos and Luis Enrique: keep all the stars and go try win another UCL.



🎥➕ https://t.co/jQrwIIBNBx pic.twitter.com/1TSngictCD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026