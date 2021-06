L’été 2022 va être agité du côté du PSG Handball. Plusieurs départs de joueurs importants vont intervenir (Hansen, Remili, Gérard, Kounkound…) mais le PSG compte aussi se renforcer pour rester compétitif en Lild Starligue et en Champions League. Dans cette optique, les dirigeants parisiens ont mis la main sur le Hongrois Dominik Máthé, encore à Elverum (Norvège) et qui rejoindra les Rouge & Bleu à partir de juillet 2022 et ceux pour deux ans. Pour sa première interview comme joueur du PSG, il s’est dit très fier de rejoindre la capitale française au micro de PSG TV.

Pourquoi le PSG ?

Máthé : “J’ai toujours voulu jouer ici, depuis que je suis tout jeune. Je voulais jouer pour Paris. J’ai des souvenirs incroyables de voir jouer des légendes comme Thierry Omeyer, ou Daniel Narcisse. C’est un rêve qui devient réalité.“

Côtoyé des grands joueurs

Máthé : “Je suis tellement impatient de pouvoir jouer et m’entraîner avec ces grands joueurs, je veux voir comment ils sont à l’entraînement et bien sûr apprendre d’eux, et j’espère pouvoir aider ces joueurs et le club à remporter des trophées.“

La concurrence avec Dainis Kristopans

Máthé : “Je vais apprendre beaucoup de lui, ce sera sa troisième saison à Paris, je pense qu’il va beaucoup m’apporter. Je pense aussi que nous sommes complémentaires, c’est une belle association. Je suis un compétiteur, jouer pour une des meilleures équipes du monde est un vrai beau défi. Ce sera une expérience formidable pour moi.“