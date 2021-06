Les Féminines du PSG participeront au Tournoi de Toulouse

Sacrées championnes de France pour la première fois de leur histoire, les Féminines du PSG tenteront de conserver leur titre la saison prochaine face aux Lyonnaises. Et afin de préparer au mieux l’exercice 2021-2022 , les Parisiennes disputeront divers matches amicaux. Ainsi début août, les Rouge et Bleu participeront au Tournoi de Toulouse avec deux rencontres au programme. “Le 4 août prochain, les Parisiennes affronteront leurs homologues de l’AS Roma, elles défieront ensuite le Bayern Munich ou l’Olympique Lyonnais, en finale ou lors de la petite finale, le 6 août, au Stadium de Toulouse”, indique le PSG via son site internet.

Pour rappel, les Féminines du PSG disputeront également la Women’s Cup à Louisville (aux Etats-Unis). Outre le club français, le Bayern Munich, le Chicago Red Stars et le Racing Louisville FC participeront à ce tournoi le 18 et 21 août.