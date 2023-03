Joueur du PSG de 2010 à 2013, Mathieu Bodmer a connu le moment charnière de l’histoire du club de la capitale de l’intérieur. En effet, lors de l’arrivée du fond d’investissement QSI, le milieu de terrain français était déjà un élément de l’effectif Rouge & Bleu.

Un nouveau chapitre de l’histoire du Paris Saint-Germain a débuté en 2011 avec l’arrivée des Qataris à la tête du club. Mathieu Bodmer a été témoin des premières lignes de ce chapitre et en parle avec passion. Souvent porté comme symbole du renouveau sous les cieux parisiens, Zlatan Ibrahimovic, aux yeux du désormais consultant et directeur sportif du Havre AC, n’est pas le seul à avoir tout changé à son arrivée : « Il y a deux joueurs qui ont changé beaucoup de choses. Le premier qui est arrivé pour moi c’est Blaise Matuidi. Parce qu’il arrivait de Saint-Etienne, et personne le considérait à l’époque comme un grand joueur, c’était un bon joueur du championnat« , déclare-t-il pour le média en ligne Masterclass avant de poursuivre au sujet du champion du monde 2018 : « Dès le premier entraînement le niveau d’intensité a changé … il met des coups, il te rentre dedans, chaque entraînement il est à 100%. Et obligatoirement, avec Blaise tu étais obligé de jouer sérieux« . Mathieu Bodmer ne manque donc pas de souligner l’intensité mise par Blaise Matuidi aux entraînements lors de son arrivée l’été 2011, premier mercato sous pavillon qatari, notamment en soulignant : « C’est pas un tricheur. Donc lui a élevé le niveau de l’équipe« . Cependant, l’ancien numéro 14 du PSG n’est pas le seul à avoir aider l’équipe de l’époque à franchir un cap.

Blaise Matuidi sous le maillot du PSG 2012/2013

« Maintenant on va jouer au foot sérieusement«

Il existe un autre ancien du Paris Saint-Germain à avoir eu un tel impact selon Mathieu Bodmer : « Le deuxième c’est Ibra. Quand il arrive, il fait la même chose. Mais à un degré supérieur parce que c’est Ibrahimovic. Il te met un coup d’épaule, il récupère, et dit ‘maintenant on va jouer au foot sérieusement, maintenant que je suis arrivé’« , confie Mathieu Bodmer toujours pour Masterclass, en soulignant l’exigence dont faisait preuve Zlatan Ibrahimovic à l’entraînement, qui était nécessaire en match. Le consultant RMC Sport et Prime Video est ensuite interrogé sur le manque de leader dans le PSG actuel : « Il n’y a pas de leaders aujourd’hui au PSG ! Très peu … à l’époque il y en avait peut-être trop (sourire) trop de mecs avec du caractères, compliqué à gérer pour nous. Mais sur le terrain il n’y avait que des bonhommes, quand il fallait se dire un truc ça se disais les choses« . Mathieu Bodmer se remémore en ce sens une anecdote de vestiaire dans laquelle les choses se sont dites : « Une fois à Auxerre Néné part avec Gameiro il y a 1-1, il fait une roulette au lieu de la décaler […] dans le vestiaire il a pris la foudre. On a failli le frapper ! J’ai un pote à moi qui s’appelle Milan Bisevac qui est un peu tendu qui l’a menacé fortement. Il lui a dis ‘tu peux pas jouer avec mon titre’« .