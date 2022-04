PSG / OM : Mathieu Bodmer comprend les supporters

Le PSG reçoit l’Olympique de Marseille ce dimanche soir dans son antre du Parc des Princes en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Forcément, à sept matches de la fin de la saison et avec leur confortable avance en tête du classement, cette échéance représente le dernier rendez-vous important des Parisiens avant d’être sacrés pour la dixième fois de l’Histoire rouge et bleu. Une échéance qui devrait être moins bouillante que prévu, le Collectif Ultras Paris ayant décidé de reconduire la grève des encouragements afin de manifester leur mécontentement.

Une situation assez particulière sur laquelle est revenu Mathieu Bodmer sur les ondes de RMC. L’ancien joueur parisien comprend ainsi le choix fait par le CUP. Selon lui, ce choc au sommet face au rival olympien est, en outre, la parfaite occasion de faire passer leur message : « Je pense que sur ce match, il faut accentuer parce que c’est le match le plus important de cette fin de saison, c’est le match que tout le monde va regarder, que tout le monde attend. Après,Kylian Mbappé etMauricio Pochettino sont dans leur rôle. Mbappé est le leader de cette équipe,Pochettino est le coach. Ils essayent d’avoir une union sacrée face à l’OM. Mais les supporters sont toujours mécontents. Il ne faut pas oublier ce qu’il s’est passé au cours des dernières semaines. Il ne faut pas croire que les supporters ont la mémoire courte et, parce que tu dis deux phrases, qu’ils vont applaudir. Il y a une part des supporters qui est déçue de la façon dont est géré le club, et c’est logique. »