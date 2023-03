Le prochain mercato du PSG sera attentivement surveillé par ses supporters et les observateurs. D’ailleurs, sur le plateau de beIN SPORTS, Luis Fernandez a glissé un nom assez surprenant aux dirigeants rouge et bleu pour cet été, celui d’Adrien Rabiot.

C’est peu dire que le travail de Luis Campos est largement remis en question depuis un petit moment déjà. Néanmoins, l’élimination précoce en Ligue des Champions au stade des huitièmes de finale, a rajouté de l’huile sur le feu. S’il reste finalement en poste, le décideur parisien n’aura pas intérêt à se louper l’été venu.

Luis Fernandez veut voir Rabiot au PSG

Surtout que le prochain mercato estival s’annonce d’ores et déjà dantesque. Car oui, entre le Fair-play financier, les éventuelles recrues et les retours de prêt de plusieurs joueurs, Luis Campos ne va pas chômer. Et Luis Fernandez s’est permis de lui faire profiter d’un petit conseil. Un conseil qui pourrait bien faire sauter de leur siège certains supporters rouge et bleu.

Selon lui, il faut que le PSG profite de la situation contractuelle d’Adrien Rabiot, en fin de bail avec la Juve en juin prochain, afin de le faire revenir cet été. Une hypothèse qui pourrait plaire au natif de Saint-Maurice d’après Luis Fernandez. « Pour moi, Rabiot doit revenir au PSG. C’est un garçon qui est en train de faire des différences. Il a retrouvé une certaine sérénité. Il est en train de retrouver un niveau exceptionnel, a jugé Luis Fernandez au micro de beIN SPORTS. Il a failli aller à Manchester United mais là il s’impose à la Juve et a fait une bonne Coupe du monde. A Paris, ça suffit ce milieu de terrain avec ces joueurs qui se prennent pour ce qu’ils ne sont pas. Lui, il a envie de revenir si tu lui poses la question. C’est un joueur qui a la qualité pour jouer au PSG, il a porté le maillot du club et y a été formé. »