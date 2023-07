Le PSG a réussi à se débarrasser de l’un de ses indésirables. Prêté la saison dernière à Galatasaray, Mauro Icardi va définitivement s’engager avec le club stambouliote.

Après six premiers mois très prometteurs, Mauro Icardi a baissé de régime avec le PSG. Malgré ça, le club de la capitale avait décidé de lever son option d’achat à hauteur de 50 millions d’euros le 30 juin 2020. Avec son nouveau contrat, qui courait jusqu’en juin 2024, il ne retrouve pas son niveau affiché à l‘Inter Milan ou lors de ses six premiers mois sous le maillot des Rouge & Bleu. Barré par la concurrence en attaque, il est prêté à Galatasaray la saison dernière. Et en Turquie, il retrouve son niveau, marquant 23 buts en 26 matches toutes compétitions confondues et permettant au club de redevenir champion de Turquie.

Il va rapporter 10 millions d’euros au PSG

Des performances qui ont convaincu le club stambouliote de le recruter définitivement. Annoncé depuis plusieurs semaines, ce transfert ne devrait plus tarder à être officialisé. En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, le Parisien, RMC Sport ou bien encore de Fabrizio Romano, l’attaquant argentin (30 ans) a signé un contrat de trois ans avec le champion de Turquie en titre, soit jusqu’en juin 2026. Dans cette transaction, le PSG va recevoir 10 millions d’euros. En trois saisons au PSG, il aura participé à 92 matches pour 38 buts et 10 passes décisives.