PSG : L’avenir de Mauro Icardi dans le flou

Si Mauro Icardi était proche de signer définitivement à Galatasaray à l’issu de son prêt, son avenir est pour l’heure incertain. Le Paris Saint-Germain ne compte pas conserver l’Argentin et est à la recherche d’un nouveau buteur. Concernant l’actuel 9 du club de la capitale, parti en prêt en Turquie l’été dernier, il se pourrait qu’il joue finalement en Argentine, ne serait-ce que quelques mois, le temps que sa femme, Wanda Nara, se rétablisse de problèmes de santé.

Lors de son arrivée l’été dernier, Luis Campos avait mis en place le loft, autrement dit le groupe des joueurs jugés indésirables, devant trouver une porte de sortie au Paris Saint-Germain. Mauro Icardi, lui, avait trouver refuge dans le championnat de Turquie, plus précisément à Galatasaray, club auquel l’Argentin a été prêté une saison par les Rouge & Bleu. L’exercice 2022/23 s’est écoulé et aura été très prolifique pour l’ancien de l’Inter Milan. Couronné champion de Süper Lig mais aussi troisième meilleur buteur du championnat avec 22 buts, Mauro Icardi s’est bien acclimater à Istanbul et les supporters du club l’ont adopté. Dernièrement, la tendance était plutôt du côté stambouliote, concernant le futur de l’Argentin. En effet, Galatasaray et le PSG seraient tombés d’accord sur un transfert définitif de l’attaquant de 30 ans, pour un montant de 10 millions d’euros. Cependant, la donne a changée ces derniers jours, sa femme, Wanda Nara, serait atteinte d’une leucémie.

Un prêt en Argentine quelques temps ?

En effet, il y a quelques jours, on apprenait que Wanda Nara avait passée une nuit à l’hôpital et selon des sources proche de la femme et agent du joueur, cette dernière serait atteinte d’une leucémie. De fait, Mauro Icardi et son épouse ont du rester en Argentine, pour permettre à celle-ci de recevoir des soins. D’après le média local Tyc Sports, dans le cas où Wanda serait soignée dans son pays natal, Mauro Icardi réfléchirait à se prêter, ne serait-ce que six mois dans le championnat argentin, afin de rester avec son épouse. Le club om atterrirait le joueur serait le Newell’s Old Boys. Des contacts informels ont eu lieu entre les deux partis, reste encore à savoir si Icardi sera libéré par le PSG en direction de Galatasaray, avant cette éventualité d’un prêt en Primera División argentine.